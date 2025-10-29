https://ria.ru/20251029/tramp-2051364117.html
Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в "какой-то момент" встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил, что в какой-то момент встретится с Ким Чен Ыном