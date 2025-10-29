Рейтинг@Mail.ru
Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/tramp-2051353317.html
Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор
Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор
Слабость президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает власть США, а сила в умении вести диалог с противниками его страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T02:31:00+03:00
2025-10-29T02:31:00+03:00
в мире
сша
америка
украина
дональд трамп
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/20/1499632081_0:48:2500:1454_1920x0_80_0_0_404a2dfa01cc7ed43e90daf428f1a798.jpg
https://ria.ru/20251028/sijjarto-2051336115.html
https://ria.ru/20251028/tramp-2051318351.html
сша
америка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/20/1499632081_246:0:2469:1667_1920x0_80_0_0_d0acdda27076ae0a601d2e9fbcd007ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, украина, дональд трамп, гленн дизен
В мире, США, Америка, Украина, Дональд Трамп, Гленн Дизен
Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор

Профессор Дизен: слабость Трампа в том, что он переоценивает власть США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 29 окт - РИА Новости. Слабость президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает власть США, а сила в умении вести диалог с противниками его страны, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Сила Трампа в том, что он может порвать с ложными нарративами и вести диалог с противниками США, что сейчас на Западе стало необычным явлением, так как дипломатия стала криминализированной… Его слабость в его импульсивности, максималистской тактике давления и переоценке власти США", - сказал Дизен.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сийярто назвал Трампа единственной надеждой на мир
Вчера, 22:10
Он добавил, что Трамп также переоценивает свои силы по сравнению с другими крупными странами, хотя считает, что упадок в Америке связан с действиями ее бывших лидеров.
Президент США неоднократно заявлял, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский: следующим, по его словам, должен стать конфликт на Украине. Он отмечал, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Рейтинг одобрения Трампа снизился на фоне шатдауна
Вчера, 19:37
 
В миреСШААмерикаУкраинаДональд ТрампГленн Дизен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала