Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор

НЬЮ-ЙОРК, 29 окт - РИА Новости. Слабость президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает власть США, а сила в умении вести диалог с противниками его страны, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.