Трамп переоценивает влияние США, заявил норвежский профессор

НЬЮ-ЙОРК, 29 окт - РИА Новости. Слабость президента США Дональда Трампа в том, что он переоценивает власть США, а сила в умении вести диалог с противниками его страны, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Сила Трампа в том, что он может порвать с ложными нарративами и вести диалог с противниками США, что сейчас на Западе стало необычным явлением, так как дипломатия стала криминализированной… Его слабость в его импульсивности, максималистской тактике давления и переоценке власти США", - сказал Дизен.
Он добавил, что Трамп также переоценивает свои силы по сравнению с другими крупными странами, хотя считает, что упадок в Америке связан с действиями ее бывших лидеров.
Президент США неоднократно заявлял, что помог урегулировать восемь международных конфликтов, включая палестино-израильский: следующим, по его словам, должен стать конфликт на Украине. Он отмечал, добиться этого более чем в половине случаев помогли экономические меры и пошлины.