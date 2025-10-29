https://ria.ru/20251029/trabzon-2051466197.html
Рейс парома из Трабзона в Сочи перенесли на 5 ноября
Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона (Турция) в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил РИА
СОЧИ, 29 окт - РИА Новости. Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона (Турция) в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
"Отправление парома из Трабзона
в Сочи
, запланированного сегодня (29 октября), перенесено из-за надвигающегося шторма в море на следующую среду (5 ноября). Прибытие парома в Сочи ожидается утром 6 ноября", - сказал агентству Туркменян.
Рейс из Трабзона в Сочи был запланирован на вечер 29 октября, сообщал РИА Новости ранее Туркменян. При этом он отмечал, что фактическое отправление будет зависеть от погодных условий, поскольку на этот день прогнозировался шторм 5-6 баллов.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция
) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Судно SEABRIDGE было построено в Италии
в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.