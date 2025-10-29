Рейс парома из Трабзона в Сочи перенесли на 5 ноября

СОЧИ, 29 окт - РИА Новости. Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона (Турция) в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Рейс из Трабзона в Сочи был запланирован на вечер 29 октября, сообщал РИА Новости ранее Туркменян. При этом он отмечал, что фактическое отправление будет зависеть от погодных условий, поскольку на этот день прогнозировался шторм 5-6 баллов.