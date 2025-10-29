"Торпедо" вышло в четвертьфинал пути регионов Кубка России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московское "Торпедо" обыграло "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской (Краснодарский край) в шестом круге пути регионов Кубка России по футболу.

Основное время встречи в подмосковных Химках завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Владислав Шитов (21-я минута), у гостей отличился Максим Дмитриев (75, с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась команда Олега Кононова - 3:1.