"Торпедо" вышло в четвертьфинал пути регионов Кубка России
21:57 29.10.2025
"Торпедо" вышло в четвертьфинал пути регионов Кубка России
"Торпедо" вышло в четвертьфинал пути регионов Кубка России
Московское "Торпедо" обыграло "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской (Краснодарский край) в шестом круге пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московское "Торпедо" обыграло "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской (Краснодарский край) в шестом круге пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в подмосковных Химках завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Владислав Шитов (21-я минута), у гостей отличился Максим Дмитриев (75, с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась команда Олега Кононова - 3:1.
Далее "Торпедо" сыграет дома с калининградской "Балтикой" в первом этапе четвертьфинала пути регионов.
"КАМАЗ" обыграл "Челябинск" в матче пути регионов Кубка России
Футбол
 
