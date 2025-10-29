Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Поставщики топлива стали снижать цену во время биржевых торгов, в результате бензин Аи-92 за четыре торговых дня подешевел на 11%, дизтопливо - на 9,6%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
"В настоящее время происходит значительное снижение биржевой стоимости топлива. С 24 по 29 октября снижение составило: Аи-92 на 11,2% (с 74 218 до 66 745), Аи-95 на 6,9% (с 79 124 до 74 014), дизельное топливо на 9,6% (с 64 461 до 58 840)", - говорится в сообщении.
В ФАС объясняют, что "снижению цен в том числе поспособствовало то, что поставщики в ходе биржевых торгов стали активнее снижать цену".
Ведомство вместе с Петербургской биржей продолжит анализировать торговое поведение участников рынка и прорабатывать дальнейшие меры по недопущению пиковых значений на торгах.
В свою очередь в Минэнерго сообщили журналистам, что министерство разрабатывает дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке топлива. Также стабилизации ситуации будут способствовать сезонные факторы и дальнейшее формирование запасов.