Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС

"В настоящее время происходит значительное снижение биржевой стоимости топлива. С 24 по 29 октября снижение составило: Аи-92 на 11,2% (с 74 218 до 66 745), Аи-95 на 6,9% (с 79 124 до 74 014), дизельное топливо на 9,6% (с 64 461 до 58 840)", - говорится в сообщении.