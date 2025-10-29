Рейтинг@Mail.ru
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 29.10.2025 (обновлено: 19:33 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/toplivo-2051636094.html
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС - РИА Новости, 29.10.2025
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС
Поставщики топлива стали снижать цену во время биржевых торгов, в результате бензин Аи-92 за четыре торговых дня подешевел на 11%, дизтопливо - на 9,6%,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:30:00+03:00
2025-10-29T19:33:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_be8d4f091a43df646fc9d03a80423bac.jpg
https://ria.ru/20251029/fas-2051631898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0940b54853eb827359d8be98da5dedf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Поставщики топлива стали снижать цены на бирже, заявила ФАС

ФАС: бензин Аи-92 за четыре торговых дня подешевел на 11%, дизтопливо на 9,6%

© Fotolia / Sandor Jackal Заправка машины
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Sandor Jackal
Заправка машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Поставщики топлива стали снижать цену во время биржевых торгов, в результате бензин Аи-92 за четыре торговых дня подешевел на 11%, дизтопливо - на 9,6%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
«

"В настоящее время происходит значительное снижение биржевой стоимости топлива. С 24 по 29 октября снижение составило: Аи-92 на 11,2% (с 74 218 до 66 745), Аи-95 на 6,9% (с 79 124 до 74 014), дизельное топливо на 9,6% (с 64 461 до 58 840)", - говорится в сообщении.

В ФАС объясняют, что "снижению цен в том числе поспособствовало то, что поставщики в ходе биржевых торгов стали активнее снижать цену".
Ведомство вместе с Петербургской биржей продолжит анализировать торговое поведение участников рынка и прорабатывать дальнейшие меры по недопущению пиковых значений на торгах.
В свою очередь в Минэнерго сообщили журналистам, что министерство разрабатывает дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке топлива. Также стабилизации ситуации будут способствовать сезонные факторы и дальнейшее формирование запасов.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму
Вчера, 19:12
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала