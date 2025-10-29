Рейтинг@Mail.ru
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента
Ивановская область
Ивановская область
 
18:50 29.10.2025
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента
Текстильная компания "Русский дом" запустила в городе Фурманов Ивановской области новый комплекс по выпуску хлопчатобумажных тканей премиум-сегмента
ивановская область
экономика
фурманов
ивановская область
станислав воскресенский
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фурманов
ивановская область
Ивановское предприятие освоило выпуск тканей премиум-сегмента

Ивановское предприятие "Русский дом" запустило новый производственный комплекс

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Текстильная компания "Русский дом" запустила в городе Фурманов Ивановской области новый комплекс по выпуску хлопчатобумажных тканей премиум-сегмента, сообщает пресс-служба регправительства.
На предприятии появилось 110 единиц приготовительного и ткацкого оборудования. Инвестпроект позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. Так, если раньше компании было доступно производство полотен максимальной шириной 1,5 метра, то теперь на новых станках можно выпускать ткани шириной до 2,6 метра. После выхода на проектную мощность объем производства на предприятии составит 13 миллионов погонных метров в год, в том числе 4 миллиона погонных метров новых тканей – сатина и поплина. Кроме них в ассортименте компании хлопчатобумажные ткани нескольких видов – бязь, фланель, диагональ, саржа, полотенечные ткани.
Работу производственной линии оценила заместитель председатель правительства Ивановской области Юлия Васильева. Она отметила, что реализация инвестиционного проекта позволит компании полностью перейти на новое высокопроизводительное оборудование.
"Наши предприятия осуществляют плановую модернизацию своих производственных мощностей, расширяют ассортимент выпускаемой продукции – это касается и текстильной, и швейной промышленности. И те изменения, которые происходят, конечно же, дают возможность нашему бизнесу расширять рынки сбыта. Отрасль по-прежнему лидирует в структуре ВРП", – отметила Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Генеральный директор компании "Русский дом" Сергей Соленов рассказал, что общий объем инвестиций в новый проект составил 477 миллионов рублей, из которых 376 миллионов рублей предоставлены по флагманской программе "Проекты развития" Фонда развития промышленности.
В ходе рабочей поездки на предприятие Васильева напомнила, что вопросы развития отечественного легпрома 31 октября обсудят на площадках Всероссийского отраслевого форума "Мануфактура 4.0" в образовательном центре "Солярис".
"С 2018 года по инициативе губернатора Станислава Воскресенского в Ивановской области – сердце легкой промышленности страны – проходит Всероссийский отраслевой форум под эгидой Министерства промышленности и торговли России. В этом году он посвящен двум темам: обсуждению проекта Стратегии развития легкой промышленности, а также защите отечественного рынка и производителей", – сказала заместитель председателя правительства региона.
Ивановская область Экономика Фурманов Ивановская область Станислав Воскресенский Фонд развития промышленности Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
