Агент Киева, задержанный на Ставрополье, рассказал о готовившемся теракте - РИА Новости, 29.10.2025
10:19 29.10.2025
Агент Киева, задержанный на Ставрополье, рассказал о готовившемся теракте
Задержанный на Ставрополье агент Киева заявил, что планировал теракт на железнодорожном мосту в Георгиевске, следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, киев, георгиевск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Киев, Георгиевск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Агент Киева, задержанный на Ставрополье, рассказал о готовившемся теракте

Задержанный на Ставрополье агент Киева планировал теракт на ж/д мосту

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Задержанный на Ставрополье агент Киева заявил, что планировал теракт на железнодорожном мосту в Георгиевске, следует из видео ФСБ РФ.
ФСБ сообщила ранее, что задержан агент Киева, планировавший подрыв объекта транспортной инфраструктуры на Ставрополье, возбуждено дело о приготовлении к теракту.
"Около полугода назад на интернет-форуме предложил свою помощь в разведке данных. По его указаниям ( украинские спецслужбы - ред.) закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, где планировал совершить теракт в городе Георгиевске на ж/д мосту", - признался злоумышленник.
Задержание в Крыму 19-летнего местного жителя, завербованного спецслужбами Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Задержанный по делу о теракте житель Симферополя начал давать показания
Вчера, 10:23
 
ПроисшествияКиевГеоргиевскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
