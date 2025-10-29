Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: порядка 80 семей из КЧР получили 1 млн рублей на улучшение жилья
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:22 29.10.2025
Темрезов: порядка 80 семей из КЧР получили 1 млн рублей на улучшение жилья
Темрезов: порядка 80 семей из КЧР получили 1 млн рублей на улучшение жилья - РИА Новости, 29.10.2025
Темрезов: порядка 80 семей из КЧР получили 1 млн рублей на улучшение жилья
Порядка 80 семей из Карачаево-Черкесии получили 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий, сообщил глава региона Рашид Темрезов в среду в ходе прямой... РИА Новости, 29.10.2025
жилье, рашид темрезов, марат хуснуллин, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Жилье, Рашид Темрезов, Марат Хуснуллин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Темрезов: порядка 80 семей из КЧР получили 1 млн рублей на улучшение жилья

Около 80 семей из Карачаево-Черкесии получили 1 млн рублей на улучшение жилья

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Порядка 80 семей из Карачаево-Черкесии получили 1 миллион рублей на улучшение жилищных условий, сообщил глава региона Рашид Темрезов в среду в ходе прямой линии.
Мать восьмерых детей обратилась к главе региона с просьбой о помощи в данном вопросе.
«
"Мы эту меру ввели только в этом году, в 2025 году. Порядка 80 семей воспользовались данным правом. Еще порядка 30 заявлений подано, если память не изменяет. Значит, эта мера работает, она возведена законом Карачаево-Черкесской Республики", - сказал Темрезов.
Глава региона добавил, что он с коллегами из муниципалитетов и с главами районов все время говорит о поддержке многодетных семей, малоимущих и малообеспеченных.
Ранее Темрезов обсудил вопросы социально-экономического развития республики с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
 
