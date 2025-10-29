Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: в КЧР необходимо определить места для турдеятельности
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:02 29.10.2025 (обновлено: 20:58 29.10.2025)
Темрезов: в КЧР необходимо определить места для турдеятельности
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
Темрезов: в КЧР необходимо определить места для турдеятельности

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
© Фото : предоставлено пресс-службой Карачаево-Черкесской Республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесской Республике необходимо определить места, где можно вести туристическую деятельность, сообщил глава региона Рашид Темрезов в среду в ходе прямой линии с жителями.
"Нам надо определить те места, где можно вести туристическую деятельность, а где ее вести вообще нельзя. Это, конечно же, касается зон особо охраняемых территорий, особо природных охраняемых территорий. Поэтому здесь в этом плане мы работу ведем достаточно большую", - сказал Темрезов.
Он отметил, что с одной стороны, это хорошо, когда растет туристический поток, когда развивается туристическая инфраструктура, но в то же время – это экологическая нагрузка на природное богатство, на флору и фауну региона. Это касается и охотничьих угодий, объектов животного мира, пастбищ.
Темрезов считает, что любой объект, туристического направления или промышленного, должен проходить экологическую экспертизу.
По его словам, министерство туризма также работает, чтобы для гостей были памятки с правилами поведения.
Карачаево-Черкесская Республика
Рашид Темрезов
 
 
Заголовок открываемого материала