Темрезов: в КЧР необходимо определить места для турдеятельности

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесской Республике необходимо определить места, где можно вести туристическую деятельность, сообщил глава региона Рашид Темрезов в среду в ходе прямой линии с жителями.

"Нам надо определить те места, где можно вести туристическую деятельность, а где ее вести вообще нельзя. Это, конечно же, касается зон особо охраняемых территорий, особо природных охраняемых территорий. Поэтому здесь в этом плане мы работу ведем достаточно большую", - сказал Темрезов.

Он отметил, что с одной стороны, это хорошо, когда растет туристический поток, когда развивается туристическая инфраструктура, но в то же время – это экологическая нагрузка на природное богатство, на флору и фауну региона. Это касается и охотничьих угодий, объектов животного мира, пастбищ.

Темрезов считает, что любой объект, туристического направления или промышленного, должен проходить экологическую экспертизу.