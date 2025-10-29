Рейтинг@Mail.ru
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесская Республика
 
19:48 29.10.2025 (обновлено: 20:24 29.10.2025)
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии
В Черкесске будут официально определены зоны для передвижения на самокатах и специальных парковок для них, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в... РИА Новости, 29.10.2025
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии

Темрезов: в Черкесске будут созданы регулируемые зоны для самокатов

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
Фото : предоставлено пресс-службой Карачаево-Черкесской Республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Черкесске будут официально определены зоны для передвижения на самокатах и специальных парковок для них, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе прямой линии.
"Думаю, что в ближайшее время установят знаки правил дорожного движения и сделают разметку. Будут определены места, где можно будет ездить и парковать", – подчеркнул глава региона.
По словам Темрезова, парковать электротранспорт будет запрещено ближе, чем за 10 метров от подъездов жилых домов, кафе и социальных учреждений.
Глава КЧР отметил, что правовой основой для этих нововведений стало постановление мэрии Черкесска от 21 октября. Оно, как подчеркнул Темрезов, регулирует правила парковки, скоростной режим и определяет запретные для самокатов зоны. За нарушения установленных правил последуют штрафные санкции.
Темрезов: хотелось бы, чтобы студенты возвращались в КЧР
Темрезов: хотелось бы, чтобы студенты возвращались в КЧР
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов
 
 
