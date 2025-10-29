https://ria.ru/20251029/temrezov-2051639171.html
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 29.10.2025
Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии
В Черкесске будут официально определены зоны для передвижения на самокатах и специальных парковок для них, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в... РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Черкесске будут официально определены зоны для передвижения на самокатах и специальных парковок для них, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе прямой линии.
"Думаю, что в ближайшее время установят знаки правил дорожного движения и сделают разметку. Будут определены места, где можно будет ездить и парковать", – подчеркнул глава региона.
По словам Темрезова, парковать электротранспорт будет запрещено ближе, чем за 10 метров от подъездов жилых домов, кафе и социальных учреждений.
Глава КЧР отметил, что правовой основой для этих нововведений стало постановление мэрии Черкесска от 21 октября. Оно, как подчеркнул Темрезов, регулирует правила парковки, скоростной режим и определяет запретные для самокатов зоны. За нарушения установленных правил последуют штрафные санкции.