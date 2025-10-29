Регулируемые зоны для самокатов появятся в столице Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Черкесске будут официально определены зоны для передвижения на самокатах и специальных парковок для них, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе прямой линии.

"Думаю, что в ближайшее время установят знаки правил дорожного движения и сделают разметку. Будут определены места, где можно будет ездить и парковать", – подчеркнул глава региона.

По словам Темрезова, парковать электротранспорт будет запрещено ближе, чем за 10 метров от подъездов жилых домов, кафе и социальных учреждений.