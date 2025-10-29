Темрезов: хотелось бы, чтобы студенты возвращались в КЧР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов сообщил, что ему как руководителю региона хотелось бы, чтобы студенты возвращались в регион и передавали знания.

Студент, который обучается за пределами республики, задал главе региона вопрос: возможно ли в Карачаево-Черкесии разработать и запустить кадровые программы для студентов, окончивших высшее учебное заведение – особенно для тех, кто обучался за пределами региона, чтобы продолжить свою профессиональную деятельность в КЧР.

"У нас кадровая программа, она в принципе работает. Министерство по делам молодежи ее достаточно активно развивает. Мне бы как руководителю региона, как жителю республики хотелось бы, чтобы ребята, которые получили высшее образование за пределами республики, возвращались в республику и передавали все полученные знания, приносили пользу своему родному дому, своей родной земле", – сообщил Темрезов в среду в ходе прямой линии с жителями региона.

Другой студент, который обучается в колледже на сварщика, обратился к главе региона с просьбой пройти обучение на одном из промышленных предприятий региона.

"У нас на самом деле сегодня сварщики, вообще в принципе рабочие профессии, в большом дефиците. Я уверен, что министерство промышленности подберет для студента такую практику. Я в этом проблем никаких не вижу. Я думаю, что в ближайшее время у студента такая возможность появится", – заключил Темрезов.