Темрезов: к 3 мая комплекс жертвам депортации в КЧР будет отремонтирован
Темрезов: к 3 мая комплекс жертвам депортации в КЧР будет отремонтирован
Темрезов: к 3 мая комплекс жертвам депортации в КЧР будет отремонтирован
Мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа будет полностью отремонтирован к 3 мая, сообщил глава региона Рашид Темрезов в среду в ходе прямой
2025-10-29T19:18:00+03:00
2025-10-29T19:18:00+03:00
2025-10-29T20:25:00+03:00
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
Новости
общество, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Рашид Темрезов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа будет полностью отремонтирован к 3 мая, сообщил глава региона Рашид Темрезов в среду в ходе прямой линии с жителями региона.
Местный житель попросил привести в порядок музей-памятник жертвам депортации.
"Мы начали в этом году его реконструкцию, капитальный ремонт памятника. Конечно, для нас, для всех жителей республики, для всех национальностей это очень важный объект. И сегодня там ведутся ремонтные работы. К 3 мая, ко Дню возрождения Карачевского народа, его отреконструируют", – сообщил Темрезов.
Ранее Темрезов рассказал о том, что Карачаево-Черкесия приняла у себя масштабный Северо-Кавказский форум Комитета семей воинов Отечества.