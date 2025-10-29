Темрезов: к 3 мая комплекс жертвам депортации в КЧР будет отремонтирован

"Мы начали в этом году его реконструкцию, капитальный ремонт памятника. Конечно, для нас, для всех жителей республики, для всех национальностей это очень важный объект. И сегодня там ведутся ремонтные работы. К 3 мая, ко Дню возрождения Карачевского народа, его отреконструируют", – сообщил Темрезов.