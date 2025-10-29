https://ria.ru/20251029/tela-2051444713.html
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2025
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа
Тела еще двух израильских заложников убитых в секторе Газа обнаружены, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 29.10.2025
израиль
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа
ХАМАС заявило об обнаружении тел двух израильских заложников в Газе
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Тела еще двух израильских заложников убитых в секторе Газа обнаружены, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС.
"В ходе поисковых операций, проведенных сегодня удалось извлечь тела двух сионистских пленных - Амирама Купера и Сахера Баруха",- написано в заявлении.
Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху
обвинил ХАМАС
в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю
часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.