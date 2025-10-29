Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2025
12:30 29.10.2025
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2025
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа
Тела еще двух израильских заложников убитых в секторе Газа обнаружены, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:30:00+03:00
2025-10-29T12:30:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
ХАМАС сообщило об обнаружении тел двух заложников в секторе Газа

ХАМАС заявило об обнаружении тел двух израильских заложников в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Тела еще двух израильских заложников убитых в секторе Газа обнаружены, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС.
"В ходе поисковых операций, проведенных сегодня удалось извлечь тела двух сионистских пленных - Амирама Купера и Сахера Баруха",- написано в заявлении.
Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
