Суд проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в четверг проведёт предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.