Суд проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой - РИА Новости, 29.10.2025
20:34 29.10.2025
Суд проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой
Домодедовский суд Московской области в четверг проведёт предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом... РИА Новости, 29.10.2025
Наталья Макарова
происшествия, московская область (подмосковье), аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Суд проведет предварительное заседание по делу актрисы Тарасовой

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области в четверг проведёт предварительное заседание по уголовному делу актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительное судебное заседание назначено на 30 октября в 12.00 (мск - ред.)", - сообщили в суде.
Как ожидается, оно пройдет в закрытом режиме.
В сентябре Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Адвокат Грайнер рассказал, какое наказание может получить Аглая Тарасова
6 сентября, 07:35
 
