Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова

"Олимпиаду смотреть нужно. Да, нас не допустили бесчестно, безнравственно и безобразно - мы это давно знаем. Но Игры важно видеть. Мы должны понимать, какими станем со следующего года, кто ставит рекорды, какие появляются возможности. Это нужно знать и чувствовать. Тем, кто не хочет - пусть не смотрят. А те, кому это действительно важно, будут смотреть", - сказала Тарасова.