Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова
17:10 29.10.2025 (обновлено: 17:12 29.10.2025)
Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что, несмотря на недопуск российских спортсменов, Олимпийские игры нужно смотреть. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025
Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что, несмотря на недопуск российских спортсменов, Олимпийские игры нужно смотреть.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Олимпиаду смотреть нужно. Да, нас не допустили бесчестно, безнравственно и безобразно - мы это давно знаем. Но Игры важно видеть. Мы должны понимать, какими станем со следующего года, кто ставит рекорды, какие появляются возможности. Это нужно знать и чувствовать. Тем, кто не хочет - пусть не смотрят. А те, кому это действительно важно, будут смотреть", - сказала Тарасова.
