https://ria.ru/20251029/tarasova-2051570145.html
Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова
Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что, несмотря на недопуск российских спортсменов, Олимпийские игры нужно смотреть. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T17:10:00+03:00
2025-10-29T17:10:00+03:00
2025-10-29T17:12:00+03:00
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
татьяна тарасова
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_3eb62aa3ad78a7f0997e99a84ecad2ee.jpg
/20251029/fetisov-2051483669.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a324b57ec49e8e8a60b2c36134a49a2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры, татьяна тарасова, спорт, пётр гуменник, аделия петросян
Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры, Татьяна Тарасова, Спорт, Пётр Гуменник, Аделия Петросян
Олимпиаду нужно смотреть, несмотря на недопуск России, считает Тарасова
Тарасова считает недопуск россиян безнравственным, но смотреть Олимпиаду надо