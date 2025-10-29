Табличку "Малоимущие" установили только в одной школе ростовского Азова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Таблички с надписями "Малоимущие" и "СВО" были установлены только в одной школьной столовой в городе Азов Ростовской области, в других школах подобные факты не выявлены, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
Во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых школ №17 и №11 в Азове на столах стоят таблички "малоимущие" и "СВО" и детей участников спецоперации якобы кормят лучше. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в школах такого быть не должно, это "очевидная и грубейшая дискриминация", директору одной из школ объявлен выговор.
"Инцидент произошёл в первую неделю сентября… Министерством образования Ростовской области с выездом в школу была организована проверка с участием представителей штаба общественного родительского контроля Ростовской области. По результатам проверки установлено, что в МБОУ СОШ №11 для удобства раздачи порций работник организации питания (ИП) поставил на стол таблички с категорией питающихся. Эти таблички были установлены единожды", - говорится в сообщении.
Прокуратура Ростовской области ранее начала проверку информации о размещении таких табличек в столовой в одной из школ Азова.
