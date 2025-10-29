Табличку "Малоимущие" установили только в одной школе ростовского Азова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Таблички с надписями "Малоимущие" и "СВО" были установлены только в одной школьной столовой в городе Азов Ростовской области, в других школах подобные факты не выявлены, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.