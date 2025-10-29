Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Красноармейске, пресекли попытку противника деблокировать их со стороны Гришино, сорвали четыре попытки вырваться из окружения в северной части, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
На юге города после освобождения микрорайона Троянда подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится его зачистка.
Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.
"Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях", - говорится в сообщении.
