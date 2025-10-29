Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 29.10.2025 (обновлено: 13:12 29.10.2025)
Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР
Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Красноармейске, пресекли попытку противника деблокировать их со стороны... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
железнодорожный
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
железнодорожный
красноармейск
Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР

Бойцы "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ со стороны Гришино

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Красноармейске, пресекли попытку противника деблокировать их со стороны Гришино, сорвали четыре попытки вырваться из окружения в северной части, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
На юге города после освобождения микрорайона Троянда подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится его зачистка.
Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.
"Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Железнодорожный
Безопасность
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Красноармейск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
