Войска "Центра" пресекли попытку деблокировать группировку ВСУ в ДНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Красноармейске, пресекли попытку противника деблокировать их со стороны Гришино, сорвали четыре попытки вырваться из окружения в северной части, сообщило в среду Минобороны РФ.

На юге города после освобождения микрорайона Троянда подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится его зачистка.

Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.