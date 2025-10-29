Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 29.10.2025 (обновлено: 13:08 29.10.2025)
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" за сутки потери противника составили до 220 военнослужащих ВСУ, под Купянском Харьковской области...
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" за сутки потери противника составили до 220 военнослужащих ВСУ, под Купянском Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
