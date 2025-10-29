https://ria.ru/20251029/svo-2051465599.html
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" за сутки потери противника составили до 220 военнослужащих ВСУ, под Купянском Харьковской области... РИА Новости, 29.10.2025
