Группировка "Запад" уничтожила до 220 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" за сутки потери противника составили до 220 военнослужащих ВСУ, под Купянском Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.