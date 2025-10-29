Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 29.10.2025
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны... РИА Новости, 29.10.2025
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Закотное, Петровское, Плещеевка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
