"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.