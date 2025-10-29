https://ria.ru/20251029/svo-2051462007.html
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.10.2025
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны... РИА Новости, 29.10.2025
"Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в ДНР
МО РФ: ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Юга" за сутки