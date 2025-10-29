https://ria.ru/20251029/svo-2051461352.html
Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области
Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.10.2025
Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2025
