Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 29.10.2025
Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области
Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2025
Российские военные освободили Вишневое в Днепропетровской области

МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Вишневое в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Вишневое в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Вишневое в Днепропетровской области
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
