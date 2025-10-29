"Близки к захвату". На Западе раскрыли, куда собираются идти ВСУ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска скоро возьмут под контроль Красноармейск, а ВСУ придется бежать в Краматорск, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — сказал он.
При этом эксперт отметил, что освобождение российскими войсками Донецкой Народной Республики может продлиться до начала следующего года.
По данным Минобороны, за последние сутки украинские войска потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
