"Близки к захвату". На Западе раскрыли, куда собираются идти ВСУ

"Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — сказал он.