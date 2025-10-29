Рейтинг@Mail.ru
"Близки к захвату". На Западе раскрыли, куда собираются идти ВСУ - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 29.10.2025 (обновлено: 07:43 29.10.2025)
"Близки к захвату". На Западе раскрыли, куда собираются идти ВСУ
"Близки к захвату". На Западе раскрыли, куда собираются идти ВСУ
Российские войска скоро возьмут под контроль Красноармейск, а ВСУ придется бежать в Краматорск, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты... РИА Новости, 29.10.2025
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Риттер: после взятия Красноармейска ВС России смогут быстро окружить Краматорск

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска скоро возьмут под контроль Красноармейск, а ВСУ придется бежать в Краматорск, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Русские очень близки к захвату Красноармейска. А когда он падет, украинцам придется отступить к Краматорску. Но у них нет оборонительных укреплений, поэтому Краматорск будет быстро окружен. Русские оставят лазейку для отступления, а затем будут наступать с двух сторон и возьмут под контроль Краматорск. В этот момент украинцы отступят из Донецкой области", — сказал он.
При этом эксперт отметил, что освобождение российскими войсками Донецкой Народной Республики может продлиться до начала следующего года.
По данным Минобороны, за последние сутки украинские войска потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
