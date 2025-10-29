Семья Свечникова получила его вещи, изъятые полицией

СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова забрала его вещи, ранее изъятые полицией, сообщил РИА Новости адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак.

"Полицейские конфисковали вещи Николая, когда начались его поиски. Мы с семьей забрали эти вещи из участка", - сообщил Чакмак.

Осведомленный источник сообщал в сентябре РИА Новости, что конфискация вещей является стандартной процедурой в случаях, когда проводится расследование после исчезновения человека.

Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее Чакмак. Мать и супруга пловца прибыли в Стамбул и планируют ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции

Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.