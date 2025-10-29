Адвокат Касаткина рассказал о ходе рассмотрения вопроса с экстрадицией

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Суд Парижа может запросить больше времени для рассмотрения вопроса экстрадиции задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США, в этом случае защита продолжит добиваться его освобождения из СИЗО, заявил РИА Новости его адвокат Адриан Бийемаз.

"Суд может попросить больше времени для рассмотрения дела под предлогом нехватки документов. В этом случае мы продолжим добиваться освобождения Даниила", - сказал он перед началом заседания.

В среду в Париже пройдет заседание, где должны озвучить решение по делу Касаткина.

США Касаткина обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа. Ему грозит до 25 лет по статьям о "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве".