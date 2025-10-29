https://ria.ru/20251029/sud-2051529619.html
Адвокат Касаткина рассказал о ходе рассмотрения вопроса с экстрадицией
Адвокат Касаткина рассказал о ходе рассмотрения вопроса с экстрадицией - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Адвокат Касаткина рассказал о ходе рассмотрения вопроса с экстрадицией
Суд Парижа может запросить больше времени для рассмотрения вопроса экстрадиции задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США
Адвокат Касаткина рассказал о ходе рассмотрения вопроса с экстрадицией
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Суд Парижа может запросить больше времени для рассмотрения вопроса экстрадиции задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США, в этом случае защита продолжит добиваться его освобождения из СИЗО, заявил РИА Новости его адвокат Адриан Бийемаз.
"Суд может попросить больше времени для рассмотрения дела под предлогом нехватки документов. В этом случае мы продолжим добиваться освобождения Даниила", - сказал он перед началом заседания.
В среду в Париже
пройдет заседание, где должны озвучить решение по делу Касаткина.
В США
Касаткина обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, в частности, требовании выкупа. Ему грозит до 25 лет по статьям о "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве".
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.