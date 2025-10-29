Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон

СОЧИ, 29 окт - РИА Новости. Стоимость билетов на паром Seabridge (Сочи - Трабзон) в одну сторону начинается от 6500 рублей в эконом-классе за кресло, место в каюте будет стоить от 9500 рублей в зависимости от класса, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" - член совета директоров - директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Паромная линия Сочи Трабзон действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.

"Все каюты на судне оборудованы удобствами. Кроме того, имеется 93 кресельных места, аналогичных самолетным, для эконом-пассажиров, что удобно, например, для студентов и других категорий путешественников. Базовая цена за кресло в эконом-классе от 6500 рублей. Стоимость кают начинается от 9500 рублей, в зависимости от класса", - сказал Туркменян.

Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, подчеркнул Туркменян.

После запуска регулярного сообщения билеты можно будет приобрести в кассе на морском вокзале в Сочи, а также в кассе в Трабзоне, где работают русскоговорящие сотрудники, рассказал Туркменян. Также по его словам, планируется онлайн-продажа билетов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, подобная ситуация недопустима, власти Кубани готовят обращение в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома.