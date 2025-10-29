Рейтинг@Mail.ru
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон - РИА Новости, 29.10.2025
09:28 29.10.2025 (обновлено: 09:52 29.10.2025)
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон
Стоимость билетов на паром Seabridge (Сочи - Трабзон) в одну сторону начинается от 6500 рублей в эконом-классе за кресло, место в каюте будет стоить от 9500... РИА Новости, 29.10.2025
Стала известна стоимость билетов на паром Сочи — Трабзон

Стоимость билетов на паром из Сочи в Трабзон начинается от 6500 рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМорской порт Сочи
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Морской порт Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 29 окт - РИА Новости. Стоимость билетов на паром Seabridge (Сочи - Трабзон) в одну сторону начинается от 6500 рублей в эконом-классе за кресло, место в каюте будет стоить от 9500 рублей в зависимости от класса, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" - член совета директоров - директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Паромная линия Сочи - Трабзон действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Запуск парома "Сочи — Трабзон" отложили из-за новых правил захода в порты
29 июля, 16:25
"Все каюты на судне оборудованы удобствами. Кроме того, имеется 93 кресельных места, аналогичных самолетным, для эконом-пассажиров, что удобно, например, для студентов и других категорий путешественников. Базовая цена за кресло в эконом-классе от 6500 рублей. Стоимость кают начинается от 9500 рублей, в зависимости от класса", - сказал Туркменян.
Перевозка автомобиля для пассажира будет стоить от 30 тысяч рублей, цена может вырасти из-за размера машины. Однако в ближайшее время перевозка автомобилей не планируется, подчеркнул Туркменян.
После запуска регулярного сообщения билеты можно будет приобрести в кассе на морском вокзале в Сочи, а также в кассе в Трабзоне, где работают русскоговорящие сотрудники, рассказал Туркменян. Также по его словам, планируется онлайн-продажа билетов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, подобная ситуация недопустима, власти Кубани готовят обращение в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома.
Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи
20 октября, 10:47
 
СочиТрабзон (провинция)ТурцияВениамин Кондратьев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
