Минфин надеется, что создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ
Минфин надеется, что создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 29.10.2025
Минфин надеется, что создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ
Минфин РФ надеется, что своей бюджетной политикой создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ, будет уточнять параметры бюджета в ходе его исполнения
2025-10-29T11:34:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
россия
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ надеется, что своей бюджетной политикой создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ, будет уточнять параметры бюджета в ходе его исполнения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Будем уточнять в ходе исполнения, а что делать. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали", - ответил он на вопрос, как отразится на бюджете изменение прогноза ЦБ
по ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%.
ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4-16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.