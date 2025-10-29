Рейтинг@Mail.ru
Минфин надеется, что создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ
11:34 29.10.2025 (обновлено: 17:02 29.10.2025)
Минфин надеется, что создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ надеется, что своей бюджетной политикой создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ, будет уточнять параметры бюджета в ходе его исполнения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Будем уточнять в ходе исполнения, а что делать. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали", - ответил он на вопрос, как отразится на бюджете изменение прогноза ЦБ по ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%.
ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4-16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
Экономика Россия Антон Силуанов Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала