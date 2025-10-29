Минфин надеется, что создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минфин РФ надеется, что своей бюджетной политикой создал пространство для снижения ключевой ставки ЦБ, будет уточнять параметры бюджета в ходе его исполнения, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

« "Будем уточнять в ходе исполнения, а что делать. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали", - ответил он на вопрос, как отразится на бюджете изменение прогноза ЦБ по ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%.

ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4-16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.