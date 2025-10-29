США сняли санкции с более 30 физлиц и юрлиц из Республики Сербской

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Санкции США сняты с более чем 30 физических и юридических лиц из Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявила член президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович.
Минфин США сообщил в среду, что Штаты вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи - сына Игора и дочь Горицу. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
"По прилету в Париж меня встретили хорошие новости о том, что сняты американские санкции с 30 физических и нескольких юридических лиц из Республики Сербской, включая высших должностных лиц. Перед тем санкции были сняты с четырех человек, которые выполняли важную работу в системе власти РС", - написала Цвиянович в соцсети Х.
Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении Цвиянович, председателя скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находился под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
