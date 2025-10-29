Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 29.10.2025 (обновлено: 23:06 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ssha-2051665896.html
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна - РИА Новости, 29.10.2025
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна
Шатдаун скажется на экономической активности в США, однако после его окончания она должна восстановиться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:00:00+03:00
2025-10-29T23:06:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155883/67/1558836756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_719f8eff3df894762726ede5f4d4b5f3.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051665290.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155883/67/1558836756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72e413c5a14c4833c1b7fa8ee3caad00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, конгресс сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Конгресс США
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна

Глава ФРС Пауэлл: шатдаун скажется на экономической активности в США

© AP Photo / Patrick SemanskyПредседатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Шатдаун скажется на экономической активности в США, однако после его окончания она должна восстановиться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Приостановка работы правительства будет оказывать давление на экономическую активность, пока она остается в силе, но эти последствия должны быть обращены вспять после окончания шатдауна", - заявил Пауэлл.
Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, заявили ранее в среду в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO).
По прогнозу конгресса, рост ВВП США в четвертом квартале 2025 года снизится на 1-2 процентных пункта из-за шатдауна.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США
Вчера, 23:00
 
В миреСШАДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала