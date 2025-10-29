Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл.

"Драматически снизился приход новых работников. Два фактора существуют: снизилось участие рабочей силы, оно цикличное; а также снизился уровень миграции, что стало большой переменой в политике, которая началась при прошлой администрации и ускорилась", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.

По его словам, разница в спросе и предложении также влияет на статистику безработицы, в зависимости от того, какой показатель быстрее снижается или растет.