Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США
29.10.2025
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США
Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл. РИА Новости, 29.10.2025
2025
Новости
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл.
«
"Драматически снизился приход новых работников. Два фактора существуют: снизилось участие рабочей силы, оно цикличное; а также снизился уровень миграции, что стало большой переменой в политике, которая началась при прошлой администрации и ускорилась", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.
Так он объяснил ослабление рынка труда.
По его словам, разница в спросе и предложении также влияет на статистику безработицы, в зависимости от того, какой показатель быстрее снижается или растет.
Президент США Дональд Трамп объявил задачей своей администрации закрытие границ для нелегалов, а также депортацию попавших в страну незаконно. Администрация также ужесточает подходы к выдаче отдельных категорий виз.
