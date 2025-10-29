https://ria.ru/20251029/ssha-2051664834.html
В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме
Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что в годы президентства Барака Обамы в... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
барак обама
россия
сша
вашингтон (штат)
