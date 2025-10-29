В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что в годы президентства Барака Обамы в отношениях с Россией для Вашингтона наступил внешнеполитический провал.