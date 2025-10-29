Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме - РИА Новости, 29.10.2025
22:57 29.10.2025
В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме
В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме
Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что в годы президентства Барака Обамы в... РИА Новости, 29.10.2025
В США заявили о внешнеполитическом провале в отношениях с Россией при Обаме

Луна: при президентстве Обамы в отношениях с РФ был внешнеполитический провал

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что в годы президентства Барака Обамы в отношениях с Россией для Вашингтона наступил внешнеполитический провал.
"Стоит отметить, что президенты (США - ред.) от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом", - сообщила она на запрос агентства.
Луна подчеркнула, что достижение взаимопонимания с Россией и поддержка мирного разрешения конфликта на Украине путем диалога и компромиссов являются истинной позицией движения "Америка прежде всего".
