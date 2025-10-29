Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и конгрессвумен Анна Паулина Луна во время встречи в Майами. Архивное фото

Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила РИА Новости, что возглавит делегацию конгресса для встречи с депутатами Государственной думы РФ.

"Я возглавлю делегацию членов конгресса для встречи с российской Думой", - сообщила она на запрос агентства.