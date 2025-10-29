Рейтинг@Mail.ru
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы
22:41 29.10.2025
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы
сша, россия, в мире, конгресс сша
США, Россия, В мире, Конгресс США
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы

Луна подтвердила, что возглавит делегацию для встречи с депутатами Госдумы

© Фото : Кирилл Дмитриев/TelegramГлава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и конгрессвумен Анна Паулина Луна во время встречи в Майами
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и конгрессвумен Анна Паулина Луна во время встречи в Майами - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Кирилл Дмитриев/Telegram
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и конгрессвумен Анна Паулина Луна во время встречи в Майами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила РИА Новости, что возглавит делегацию конгресса для встречи с депутатами Государственной думы РФ.
"Я возглавлю делегацию членов конгресса для встречи с российской Думой", - сообщила она на запрос агентства.
Луна добавила, что в настоящее время по дипломатическим каналам согласовывается место проведения этой встречи.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
Вчера, 22:05
 
США Россия В мире Конгресс США
 
 
