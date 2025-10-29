https://ria.ru/20251029/ssha-2051662988.html
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы - РИА Новости, 29.10.2025
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила РИА Новости, что возглавит делегацию конгресса для встречи с депутатами... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:41:00+03:00
2025-10-29T22:41:00+03:00
2025-10-29T22:41:00+03:00
сша
россия
в мире
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050939219_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19c736864c73ff9e90cab896cdccfd6e.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051657479.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050939219_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_361c69675bd190f3f8efe41a75533ab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, конгресс сша
США, Россия, В мире, Конгресс США
Луна возглавит делегацию конгресса США для встречи с депутатами Госдумы
Луна подтвердила, что возглавит делегацию для встречи с депутатами Госдумы
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила РИА Новости, что возглавит делегацию конгресса для встречи с депутатами Государственной думы РФ.
"Я возглавлю делегацию членов конгресса для встречи с российской Думой", - сообщила она на запрос агентства.
Луна добавила, что в настоящее время по дипломатическим каналам согласовывается место проведения этой встречи.