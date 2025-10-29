Рейтинг@Mail.ru
Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций
18:42 29.10.2025 (обновлено: 19:56 29.10.2025)
Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций
Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций
Лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа за... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
республика сербская
милорад додик
дональд трамп
сша
республика сербская
в мире, сша, республика сербская, милорад додик, дональд трамп
В мире, США, Республика Сербская, Милорад Додик, Дональд Трамп
Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций США и исправление несправедливости

Милорад Додик
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа за снятие санкций и исправление несправедливости.
Минфин США сообщил в среду, что страна вывела из-под санкций Додика и членов его семьи - сына Игора и дочь Горицу. США дважды сообщали о введении санкций в отношении лидера боснийских сербов – в 2017 и 2022 годах.
"Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили большую несправедливость, нанесенную Республике Сербской, ее представителям и их семьям, несправедливость, которую совершили администрации (экс-президентов США Джо) Байдена и (Барака) Обамы", - написал Додик в соцсети Х.
Санкции США сняты с более чем 30 физических и юридических лиц из Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявила член президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович.
"Решение об отмене санкций – не только юридическая, но и моральная реабилитация правды о РС и всех, кто ей честно служит. Еще раз показано, что все, что сказано против нас, было ложью и пропагандой, на которых основан большой беспорядок, созданный (неутвержденным СБ ООН "высоким представителем в БиГ" – ред.) Кристианом Шмидтом, беспорядок, который сейчас необходимо почистить. Тем, кто все эти годы ликовал и верил в чужую ложь, могу простить все, кроме лет, что мы потеряли, пока они верили, что Республика Сербская падет. Сегодня ясно – она никогда не падет", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
Президент Республики Сербской Милорад Додик
Додик заинтересовался сделкой по редкоземельным металлам с Трампом
15 марта, 13:52
15 марта, 13:52
 
В миреСШАРеспублика СербскаяМилорад ДодикДональд Трамп
 
 
