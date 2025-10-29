Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций

БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости . Лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа за снятие санкций и исправление несправедливости.

Санкции США сняты с более чем 30 физических и юридических лиц из Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявила член президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович.