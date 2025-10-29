Минфин США до апреля 2026 года разрешил операции с "дочками" Роснефти в ФРГ

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министерство финансов США разрешило проведение операций с дочерними предприятиями НК "Роснефть" в Германии до 29 апреля 2026 года, говорится в опубликованной лицензии ведомства.

"Все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально совокупно 50 процентами или более, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года", - указано в документе.