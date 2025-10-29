Рейтинг@Mail.ru
17:34 29.10.2025 (обновлено: 17:36 29.10.2025)
германия, министерство финансов сша, роснефть
Германия, Министерство финансов США, Роснефть
Минфин США до апреля 2026 года разрешил операции с "дочками" Роснефти в ФРГ

Минфин США разрешил до 29 апреля 2026 года операции с немецкими дочками Роснефти

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Министерство финансов США разрешило проведение операций с дочерними предприятиями НК "Роснефть" в Германии до 29 апреля 2026 года, говорится в опубликованной лицензии ведомства.
"Все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально совокупно 50 процентами или более, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года", - указано в документе.
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ: США дали гарантии, что санкции не затронут немецкие "дочки" Роснефти
28 октября, 14:32
 
ГерманияМинистерство финансов СШАРоснефть
 
 
