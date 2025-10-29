Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хочет завершить конфликт, и у американского лидера Дональда Трампа, и у него самого "очень хорошие рабочие отношения" с обеими сторонами.