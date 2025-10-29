Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками - РИА Новости, 29.10.2025
13:28 29.10.2025
Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хочет завершить конфликт, и у американского лидера Дональда Трампа, и у него самого "очень хорошие рабочие отношения" с обеими сторонами.
"Мы пытаемся поддерживать продуктивные отношения и с украинцами, и с русскими, потому что мы хотим заверить этот конфликт, и я думаю, что у президента (США Дональда Трампа - ред.) очень хорошие рабочие отношения со всеми вовлеченными сторонами, как и у меня", - заявил Вэнс в интервью изданию New York Post.
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
