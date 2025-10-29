https://ria.ru/20251029/ssha-2051475619.html
Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками
Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками
Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хочет завершить...
Вэнс рассказал об отношениях Трампа с российскими и украинскими чиновниками
Вэнс: США пытаются поддерживать конструктивные отношения с Россией и Украиной