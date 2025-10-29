https://ria.ru/20251029/ssha-2051370484.html
Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи
Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи - РИА Новости, 29.10.2025
Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи
Шеф Пентагона Пит Хегсет в среду заявил, что ситуация с безопасностью в азиатском регионе остается серьезной, бездоказательно обвинив при этом Китай в... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
япония
китай
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи
