Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи - РИА Новости, 29.10.2025
06:33 29.10.2025
Шеф Пентагона обвинил Китай в наращивании мощи
2025-10-29T06:33:00+03:00
2025-10-29T06:33:00+03:00
в мире
япония
китай
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
2025
в мире, япония, китай, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Япония, Китай, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Шеф Пентагона Хегсет обвинил Китай в агрессивных военных действиях в Азии

Министр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет в среду заявил, что ситуация с безопасностью в азиатском регионе остается серьезной, бездоказательно обвинив при этом Китай в "агрессивных военных действиях".
"Ситуация с безопасностью вокруг Японии и в регионе остается… серьезной. Угрозы, которые стоят перед нами, являются реальными и насущными", - сообщил он на пресс-конференции с министром обороны Японии.
Министр войны США обвинил Китай в "беспрецедентном наращивании военной мощи" и заявил об "агрессивных военных действиях" Пекина, но не привел подробностей своим обвинениями.
"Наш альянс имеет решающее значение для сдерживания китайской военной агрессии, реагирования на региональные непредвиденные обстоятельства и обеспечения безопасности нашей страны. Вместе с Японией мы стремимся к дальнейшему укреплению нашего альянса", - добавил Хегсет.
В миреЯпонияКитайСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
