США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет

ТОКИО, 29 окт – РИА Новости. США надеются на то, что Япония предпримет шаги по повышению расходов на оборону как можно скорее, заявил по итогам встречи с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми министр войны США Пит Хегсет.

Ранее Такаити в своей программной речи в парламенте заявила о планах поднять оборонные расходы Японии до уровня 2% от ВВП в течение 2025 финансового года, который завершится 31 марта 2026 года. Изначально целевого показателя предполагалось достичь лишь к концу 2027 финансового года, который завершится 31 марта 2028 года.