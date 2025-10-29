Рейтинг@Mail.ru
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ssha-2051369683.html
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет - РИА Новости, 29.10.2025
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет
США надеются на то, что Япония предпримет шаги по повышению расходов на оборону как можно скорее, заявил по итогам встречи с министром обороны Японии Синдзиро... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T06:27:00+03:00
2025-10-29T06:27:00+03:00
в мире
япония
сша
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
https://ria.ru/20251028/yaponiya-2051082238.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, пит хегсет
В мире, Япония, США, Пит Хегсет
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет

Хегсет: США надеются, что Япония как можно скорее увеличит расходы на оборону

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 29 окт – РИА Новости. США надеются на то, что Япония предпримет шаги по повышению расходов на оборону как можно скорее, заявил по итогам встречи с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми министр войны США Пит Хегсет.
"Чтобы укрепить альянс, нам необходимо продолжать создавать мощные, смертоносные, надежные силы, готовые предотвратить войну и, при необходимости, сражаться и бороться до победы. Жёсткую силу ничем не заменить. И в связи с этим я был рад видеть, как премьер-министр (Японии Санаэ – ред.) Такаити наряду с президентом Трампом взяла на себя обязательство увеличить расходы Японии на оборону, что замечательно. Это важный шаг вперёд. И мы надеемся, что они это будет исполнено как можно скорее", - отметил он.
Ранее Такаити в своей программной речи в парламенте заявила о планах поднять оборонные расходы Японии до уровня 2% от ВВП в течение 2025 финансового года, который завершится 31 марта 2026 года. Изначально целевого показателя предполагалось достичь лишь к концу 2027 финансового года, который завершится 31 марта 2028 года.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время подписания американо-японского торгового соглашения. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
Вчера, 06:11
 
В миреЯпонияСШАПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала