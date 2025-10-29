https://ria.ru/20251029/ssha-2051369683.html
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет - РИА Новости, 29.10.2025
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет
США надеются на то, что Япония предпримет шаги по повышению расходов на оборону как можно скорее, заявил по итогам встречи с министром обороны Японии Синдзиро... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T06:27:00+03:00
2025-10-29T06:27:00+03:00
2025-10-29T06:27:00+03:00
в мире
япония
сша
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
https://ria.ru/20251028/yaponiya-2051082238.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, пит хегсет
В мире, Япония, США, Пит Хегсет
США надеется, что Япония нарастит расходы на оборону, заявил Хегсет
Хегсет: США надеются, что Япония как можно скорее увеличит расходы на оборону
ТОКИО, 29 окт – РИА Новости. США надеются на то, что Япония предпримет шаги по повышению расходов на оборону как можно скорее, заявил по итогам встречи с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми министр войны США Пит Хегсет.
"Чтобы укрепить альянс, нам необходимо продолжать создавать мощные, смертоносные, надежные силы, готовые предотвратить войну и, при необходимости, сражаться и бороться до победы. Жёсткую силу ничем не заменить. И в связи с этим я был рад видеть, как премьер-министр (Японии
Санаэ – ред.) Такаити наряду с президентом Трампом взяла на себя обязательство увеличить расходы Японии на оборону, что замечательно. Это важный шаг вперёд. И мы надеемся, что они это будет исполнено как можно скорее", - отметил он.
Ранее Такаити в своей программной речи в парламенте заявила о планах поднять оборонные расходы Японии до уровня 2% от ВВП в течение 2025 финансового года, который завершится 31 марта 2026 года. Изначально целевого показателя предполагалось достичь лишь к концу 2027 финансового года, который завершится 31 марта 2028 года.