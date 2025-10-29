https://ria.ru/20251029/ssha-2051365754.html
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб призвала добиваться полной и окончательной ликвидации ядерного оружия, учитывая его разрушительную мощь.
"Мы должны организоваться и бороться, пока не добьемся полной и окончательной ликвидации ядерного оружия. Это орудия смерти. Знаю, это звучит драматично, но нам нужно говорить об этом именно так", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Тлаиб отметила, что ядерное оружие способно уничтожить "целые города и поколения людей". Она также подчеркнула, что нераспространение ядерного оружия необходимо не только для международного мира, но и для защиты окружающей среды.
"Это реальность. Это не кино", - добавила американская законодательница.