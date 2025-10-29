Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 29.10.2025 (обновлено: 05:47 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ssha-2051365754.html
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия - РИА Новости, 29.10.2025
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия
Американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб призвала добиваться полной и окончательной ликвидации ядерного оружия, учитывая его разрушительную мощь. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:29:00+03:00
2025-10-29T05:47:00+03:00
в мире
конгресс сша
рашида тлаиб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_5ed87819e54e256e5ab5b358b242540e.jpg
https://ria.ru/20251027/ssha-2051050371.html
https://ria.ru/20250710/ugroza-2028460659.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/51/1557505118_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3749c2269244dd6fc971d17fa36803fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, конгресс сша, рашида тлаиб
В мире, Конгресс США, Рашида Тлаиб
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия

Конгрессвуман Тлаиб призвала добиваться ликвидации ядерного оружия

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб призвала добиваться полной и окончательной ликвидации ядерного оружия, учитывая его разрушительную мощь.
"Мы должны организоваться и бороться, пока не добьемся полной и окончательной ликвидации ядерного оружия. Это орудия смерти. Знаю, это звучит драматично, но нам нужно говорить об этом именно так", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия, сообщили СМИ
27 октября, 21:26
Тлаиб отметила, что ядерное оружие способно уничтожить "целые города и поколения людей". Она также подчеркнула, что нераспространение ядерного оружия необходимо не только для международного мира, но и для защиты окружающей среды.
"Это реальность. Это не кино", - добавила американская законодательница.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Американский эксперт оценил угрозу нового применения ядерного оружия в мире
10 июля, 23:27
 
В миреКонгресс СШАРашида Тлаиб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала