США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев на въезде в страну, чем когда-либо ранее, согласно недавно опубликованным данным погранично-таможенной службы США.

В период с апреля по июнь этого года был проведён досмотр 14 899 электронных устройств, принадлежащих международным путешественникам, следует из статистики. Этот показатель на 16,7% превышает предыдущий рекордный квартальный результат в 12 766 устройств, который был зафиксирован в период с января по март 2022 года.