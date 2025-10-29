Рейтинг@Mail.ru
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев
03:41 29.10.2025
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев
США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев на въезде в страну, чем когда-либо ранее, согласно недавно... РИА Новости, 29.10.2025
2025
в мире, сша
В мире, США
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев

США досмотрели рекордное число телефонов иностранцев на границе

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев на въезде в страну, чем когда-либо ранее, согласно недавно опубликованным данным погранично-таможенной службы США.
В период с апреля по июнь этого года был проведён досмотр 14 899 электронных устройств, принадлежащих международным путешественникам, следует из статистики. Этот показатель на 16,7% превышает предыдущий рекордный квартальный результат в 12 766 устройств, который был зафиксирован в период с января по март 2022 года.
Как отмечается на сайте ведомства, данная мера применяется для выявления различных правонарушений – от террористической деятельности и контрабанды наркотиков до визового мошенничества и нарушений экспортного контроля. Кроме того, проверка устройств помогает установить истинные намерения иностранных граждан при въезде в страну и является дополнительным инструментом применения иммиграционного законодательства.
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ: популярного тиктокера задержала иммиграционная служба США
8 июня, 03:47
 
Заголовок открываемого материала