США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев - РИА Новости, 29.10.2025
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев
США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев на въезде в страну, чем когда-либо ранее, согласно недавно... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:41:00+03:00
2025-10-29T03:41:00+03:00
2025-10-29T03:41:00+03:00
США провели рекордное число досмотров электронных устройств иностранцев
США досмотрели рекордное число телефонов иностранцев на границе
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. США за последний год провели рекордное число досмотров телефонов и электронных устройств иностранцев на въезде в страну, чем когда-либо ранее, согласно недавно опубликованным данным погранично-таможенной службы США.
В период с апреля по июнь этого года был проведён досмотр 14 899 электронных устройств, принадлежащих международным путешественникам, следует из статистики. Этот показатель на 16,7% превышает предыдущий рекордный квартальный результат в 12 766 устройств, который был зафиксирован в период с января по март 2022 года.
Как отмечается на сайте ведомства, данная мера применяется для выявления различных правонарушений – от террористической деятельности и контрабанды наркотиков до визового мошенничества и нарушений экспортного контроля. Кроме того, проверка устройств помогает установить истинные намерения иностранных граждан при въезде в страну и является дополнительным инструментом применения иммиграционного законодательства.