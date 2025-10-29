Рейтинг@Mail.ru
03:02 29.10.2025
В Миссисипи из грузовика сбежали опасные обезьяны
Полиция американского штата Миссисипи сообщила о побеге в результате ДТП опасных лабораторных обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус.
в мире
миссисипи
сша
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, миссисипи, сша
В мире, Миссисипи, США
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Полиция американского штата Миссисипи сообщила о побеге в результате ДТП опасных лабораторных обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус.
"Двадцать восьмого октября 2025 года на трассе I59 в районе отметки 117-й мили произошло ДТП. Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов (18 кг - ред.), они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19", - говорится в сообщении полиции.
Утверждается, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, уже уничтожены. Ее поиски продолжаются, отметили в полиции. Они находится в контакте с компанией по утилизации животных для помощи в ситуации.
