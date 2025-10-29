Рейтинг@Mail.ru
Американцы хотят мира между Россией и Украиной, заявила Луна
02:48 29.10.2025
Американцы хотят мира между Россией и Украиной, заявила Луна
Американцы хотят мира между Россией и Украиной, заявила Луна
Американцы заинтересованы в мире между Россией и Украиной, а не в продолжении конфликта, заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна по... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, россия, украина, кирилл дмитриев, конгресс сша, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Конгресс США, Российский фонд прямых инвестиций
Конгрессвумен Луна: американцы хотят мира между Россией и Украиной, а не войны

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американцы заинтересованы в мире между Россией и Украиной, а не в продолжении конфликта, заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна по результатам проведенного ею опроса в социальной сети Х.
"Окончательные результаты - американский народ хочет мира, не войны!" - написала Луна на своей странице в Х.
Согласно приведенным результатам открытого голосования, 93% участников опроса выступили против продолжения конфликта на Украине, а оставшиеся 7% - за. В опросе принял участие 17 241 пользователь.
При этом в голосовании мог принять участие любой пользователь. Точное число или доля американцев, проголосовавших за или против продолжения конфликта на Украине, Луной не приводятся.
Ранее Луна назвала социопатами тех политиков в Евросоюзе, которые выступают против переговоров по украинскому урегулированию. В соцсети Х она заявила, что такие люди не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей, "если это служит их интересам". Она также отмечала, что диалог с Россией - "единственный нерадиоактивный вариант" для тех, кто хочет мира.
Луна на минувшей неделе провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
В миреРоссияУкраинаКирилл ДмитриевКонгресс СШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
