В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве

CNN ранее сообщал, что некоторые помощники Байдена отказались давать показания конгрессу, сославшись на право не свидетельствовать против себя в соответствии с конституцией. Среди них – врач Байдена Кевин О'Коннор, бывший помощник президента и старший советник первой леди Энтони Бернал, а также бывшая помощница президента и заместитель главы его аппарата Энни Томасини.