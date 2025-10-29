В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X обвинила сотрудников администрации экс-президента США Джо Байдена в предательстве американцев и управлении правительством страны из тени.
"Я не виню Джо Байдена в ухудшении (его здоровья - ред.). Я виню сотрудников, которые предали американцев! Они лгали, злоупотребляли полномочиями и управляли правительством из тени", - написала Грин.
Также Грин добавила, что "полностью поддерживает" призыв комитета по надзору палаты представителей США расследовать действия помощников Байдена.
Ранее данный комитет призвал министерство юстиции страны расследовать действия высокопоставленных помощников Байдена после их отказа давать конгрессу показания.
CNN ранее сообщал, что некоторые помощники Байдена отказались давать показания конгрессу, сославшись на право не свидетельствовать против себя в соответствии с конституцией. Среди них – врач Байдена Кевин О'Коннор, бывший помощник президента и старший советник первой леди Энтони Бернал, а также бывшая помощница президента и заместитель главы его аппарата Энни Томасини.
