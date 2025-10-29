Рейтинг@Mail.ru
В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве - РИА Новости, 29.10.2025
01:01 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ssha-2051347674.html
В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве
В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве - РИА Новости, 29.10.2025
В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X обвинила сотрудников администрации... РИА Новости, 29.10.2025
в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
В США обвинили сотрудников администрации Байдена в предательстве

Конгрессвумен Грин обвинила администрацию Байдена в предательстве американцев

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X обвинила сотрудников администрации экс-президента США Джо Байдена в предательстве американцев и управлении правительством страны из тени.
"Я не виню Джо Байдена в ухудшении (его здоровья - ред.). Я виню сотрудников, которые предали американцев! Они лгали, злоупотребляли полномочиями и управляли правительством из тени", - написала Грин.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Конгресс счел недействительными указы Байдена о помилованиях
Вчера, 15:13
Также Грин добавила, что "полностью поддерживает" призыв комитета по надзору палаты представителей США расследовать действия помощников Байдена.
Ранее данный комитет призвал министерство юстиции страны расследовать действия высокопоставленных помощников Байдена после их отказа давать конгрессу показания.
CNN ранее сообщал, что некоторые помощники Байдена отказались давать показания конгрессу, сославшись на право не свидетельствовать против себя в соответствии с конституцией. Среди них – врач Байдена Кевин О'Коннор, бывший помощник президента и старший советник первой леди Энтони Бернал, а также бывшая помощница президента и заместитель главы его аппарата Энни Томасини.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны
17 октября, 00:24
 
