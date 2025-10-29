https://ria.ru/20251029/ssha-2051344491.html
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс - РИА Новости, 29.10.2025
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
США допускают продолжение "стычек" между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако по-прежнему считают, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
Вэнс: США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, но уверены в мире
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США допускают продолжение "стычек" между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако по-прежнему считают, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там … но я считаю, что мир президента (США Дональда Трампа
- ред.) будет сохраняться, несмотря на это", - говорится в опубликованном телеканалом Fox News заявлении Вэнса.
Ранее Вэнс также заявил, что США осведомлены о том, что "ХАМАС
напал на солдата ЦАХАЛ", и ожидают, что Израиль
примет ответные меры.
Во вторник офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе. Кроме того, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики обстреляли израильских солдат в Газе, а те были вынуждены открыть ответный огонь.
Палестинский телеканал "Аль-Акса", со ссылкой на службу гражданской обороны, сообщил, что два мирных жителя стали жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.