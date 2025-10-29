Рейтинг@Mail.ru
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ssha-2051344491.html
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс - РИА Новости, 29.10.2025
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
США допускают продолжение "стычек" между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако по-прежнему считают, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T00:00:00+03:00
2025-10-29T00:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4db889e5ef087f91ff90f9685dc190.jpg
https://ria.ru/20251028/izrail-2051337103.html
https://ria.ru/20251028/izrail-2051319529.html
https://ria.ru/20251028/oon-2051321870.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_591de1f80153bf1d3080b73d24335c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс

Вэнс: США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, но уверены в мире

© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США допускают продолжение "стычек" между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако по-прежнему считают, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там … но я считаю, что мир президента (США Дональда Трампа - ред.) будет сохраняться, несмотря на это", - говорится в опубликованном телеканалом Fox News заявлении Вэнса.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа, сообщили СМИ
Вчера, 22:19
Ранее Вэнс также заявил, что США осведомлены о том, что "ХАМАС напал на солдата ЦАХАЛ", и ожидают, что Израиль примет ответные меры.
Во вторник офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий перемирия, после того как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе. Кроме того, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики обстреляли израильских солдат в Газе, а те были вынуждены открыть ответный огонь.
Палестинский телеканал "Аль-Акса", со ссылкой на службу гражданской обороны, сообщил, что два мирных жителя стали жертвами удара израильских ВВС по жилому дому в Газе.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
Вчера, 19:40
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
Вчера, 19:53
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала