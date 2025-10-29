Первая женщина-кандидат в президенты FIA подала в суд на организацию

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Швейцарская гонщица Лаура Виллар подала иск в суд Парижа на Международную автомобильную федерацию (FIA) в связи с безальтернативными выборами президента и требует их приостановки.
Ранее Виллар стала первой женщиной, которая баллотировалась на пост президента FIA. Позднее единственным кандидатом в президенты остался действующий глава организации Мохаммед бен Сулайем. Это произошло в связи с тем, что каждый кандидат должен выбрать в свою команду список потенциальных вице-президентов из каждого из шести глобальных регионов FIA и из списка кандидатов, имеющих право быть членами совета FIA по автоспорту. Так как в совете представлен лишь один кандидат от Южной Америки, который входит в команду бен Сулайема, выборы стали безальтернативными.
"Судебный иск основан на статье 1.3 устава FIA, которая обязывает "соблюдать самые высокие стандарты управления, прозрачности и демократии", а также на том факте, что FIA является организацией, зарегистрированной в соответствии с французским законодательством, со штаб-квартирой в Париже и, следовательно, подпадающей под юрисдикцию Франции. Этот шаг не является ни враждебным, ни политическим. Это ответственная и конструктивная инициатива, направленная на обеспечение прозрачности, этики и плюрализма в системе управления мировым автоспортом. Как я публично заявляла, я не выступаю против FIA. Я действую в ее защиту", - приводит слова Виллар Би-би-си.
Слушания по делу пройдут 10 ноября. Выборы президента организации назначены на 12 декабря.
Виллар 28 лет. Она принимала участие в ряде гоночных серий, включая категории "Формулы-3" и "Формулы-4".
