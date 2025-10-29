https://ria.ru/20251029/sport-2051649134.html
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своем сайте объявил о продлении контракта с американским нападающим Логаном Кули. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T21:03:00+03:00
2025-10-29T21:03:00+03:00
2025-10-29T21:03:00+03:00
хоккей
спорт
сша
аризона койотис
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80831/08/808310883_0:37:2200:1275_1920x0_80_0_0_f46c1038ea78bf08cf821a1c1b515919.jpg
/20250528/simashev-2019651012.html
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80831/08/808310883_226:0:1975:1312_1920x0_80_0_0_1ad73fc5fceabf163ddbb3934b3d7f47.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сша, аризона койотис, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, США, Аризона Койотис, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули
«Юта Маммот» продлила контракт с нападающим Логаном Кули