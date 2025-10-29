Рейтинг@Mail.ru
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули
21:03 29.10.2025
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своем сайте объявил о продлении контракта с американским нападающим Логаном Кули.
"Юта Маммот" продлила контракт с Логаном Кули

«Юта Маммот» продлила контракт с нападающим Логаном Кули

Хоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" на своем сайте объявил о продлении контракта с американским нападающим Логаном Кули.
Новое соглашение 21-летнего форварда с клубом рассчитано на восемь лет, по нему Кули заработает в общей сложности 80 миллионов долларов. Действие контракта начнется со следующего сезона.
Кули был выбран клубом "Аризона Койотис" под третьим номером на драфте 2022 года. Всего в его активе 168 матчей в лиге и 121 очко (53 гола + 68 передач). Он является чемпионом мира 2025 года в составе сборной США.
Защитник Локомотива Дмитрий Симашев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Юта" подписала контракт с хоккеистом "Локомотива"
28 мая, 19:48
 
