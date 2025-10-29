https://ria.ru/20251029/sport-2051533792.html
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным
Решение об экстрадиции задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина в США должно быть одобрено премьер-министром Франции, передает РИА Новости
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным
Решение об экстрадиции Касаткина должен одобрить премьер Франции