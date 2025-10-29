Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:53 29.10.2025 (обновлено: 16:20 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/sport-2051533792.html
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным
Решение об экстрадиции задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина в США должно быть одобрено премьер-министром Франции, передает РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T15:53:00+03:00
2025-10-29T16:20:00+03:00
баскетбол
даниил касаткин
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028352208_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_f7d0f096edf14d357b412760590f3e53.jpg
/20251008/sport-2047146626.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028352208_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60d4ea9b5988c251a44f604e900b3145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
даниил касаткин, спорт, вокруг спорта
Баскетбол, Даниил Касаткин, Спорт, Вокруг спорта
Появились новые подробности судебного процесса над Касаткиным

Решение об экстрадиции Касаткина должен одобрить премьер Франции

© Фото : Единая лига ВТБЭкс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Единая лига ВТБ
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин. Архивное фото
Читать в
Дзен
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Решение об экстрадиции задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина в США должно быть одобрено премьер-министром Франции, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Теперь начинается административная процедура. Решение об экстрадиции должен одобрить премьер-министр и министр юстиции Франции", - заявил председатель суда, объявляя решение.
Суд Парижа в среду постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.
Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Российский посол резко прокомментировал ситуацию с Касаткиным
8 октября, 20:36
 
БаскетболДаниил КасаткинСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала