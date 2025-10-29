МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Вишневое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1490 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Вишневое в Днепропетровской области

Оружие для Украины

Польша в 2024 году продала вооружения на 3,2 миллиарда евро, 2,5 из которых пришлись на Украину, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

В свою очередь глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что отправка Западом вооружений Киеву, а также содействие в обучении украинских военных не меняют ситуацию на поле боя.

Урегулирование украинского конфликта

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак препятствует дипломатическому урегулированию украинского конфликта, пишет издание American Conservative.

Американцы заинтересованы в мире между Россией и Украиной, а не в продолжении конфликта, заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна по результатам проведенного ею опроса в социальной сети Х.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован, добавив, что рассчитывал сделать это быстрее благодаря "личным отношениям" с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном отметил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта, в том числе совместно с южнокорейской стороной.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хочет завершить конфликт, и Трампа, и у него самого "очень хорошие рабочие отношения" с обеими сторонами.

По его словам, полгода назад он считал, что конфликт РФ и Украины "никогда не закончится", но месяц назад стал думать, что есть значительный прогресс на пути к миру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп демонстрирует искреннюю приверженность идеям мира. Кроме того, по его словам, Трамп искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, Москва воспринимает это положительно. При этом России нужно договариваться с главой США, исходя из своих интересов, добавил Песков.

Говоря о будущей возможной встречи Путина и Трампа замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что России важно её подготовить, после чего лидеры могут принимать решение о сроках и месте для нового контакта.

Активы РФ пытаются нагло украсть

Евросоюз ищет сценарий использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, но такое решение несет риски для самой Европы, а многие другие страны воспримут конфискацию как кражу, говорится в докладе "Росконгресса" "Репарационный кредит vs облигации: сценарии использования российских активов для финансирования Украины", с которым ознакомилось РИА Новости.

Наиболее вероятным сценарием использования замороженных в Евросоюзе российских активов является выпуск обеспеченных ими облигаций, но спроса на эти бумаги у инвесторов не будет, говорится в том же докладе.

Конфискация замороженных активов РФ в Евросоюзе создаст прецедент, который подорвет доверие к европейской правовой системе и может быть использован в будущем против других стран, в частности – против Китая, говорится в докладе "Росконгресса".

ВС РФ уничтожают ВСУ, Украина терпит поражение

Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, пресечены две безуспешные попытки подразделений ВСУ провести контратаки, сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.

Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Красноармейске, пресекли попытку противника деблокировать их со стороны Гришино, сорвали четыре попытки вырваться из окружения в северной части, отметили в министерстве обороны РФ.

ВС РФ убеждают украинских военных отказаться от сопротивления и сдаться в плен в районе Купянска, идет поиск варианта безопасного вывода 12 человек, подчеркнули в министерстве обороны России.

Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Вишневого в Днепропетровской области установили контроль над более 10 квадратных километров территории и зачистили более 280 строений, сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы России в листовках к украинским военным призывают их не делать из Купянска второй Бахмут, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с российскими военнослужащими, развернувшими триколор в освобождённом Вишневом в Днепропетровской области.

Путин отметил героизм участников СВО

Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Все, кто находится на фронте, ведут себя героически, страна должна знать о подвигах участников СВО заявил Путин

Также президент РФ отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции. Он пообещал, что подвиги бойцов СВО найдут свое отражение в кино и литературе.

Кроме того, глава государства поблагодарил российских бойцов за подаренные на день рождения иконы со следами от пуль.

Случай с иконами, которые спасли от пуль бойцов в зоне СВО, является историей для фильма, добавил президент РФ Владимир Путин. "А те иконы, в которые пуля вошла, и спасли жизнь - это же тоже история для фильма, для чего угодно", - сказал глава государства во время общения с участниками СВО.

Говоря о героизме участников специальной военной операции, он подчеркнул, что это у россиян в генах.

Путин о спецоперации

Ситуация в целом в зоне спецоперации складывается благоприятно, Вооруженные силы России на всех участках в зоне специальной военной операции идут вперед, действуют активно, заявил президент РФ Владимир Путин. Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске и находится в окружении, добавил глава государства.

Россия в зоне СВО сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу, подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что Россия готова впустить в зону окружения противника журналистов, вопрос: готова ли к этому украинская сторона.

Вместе с тем Россия готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на то время, пока там будут представители СМИ, заявил Путин.

Путин о современном вооружении России и его мощи

РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил президент России Владимир Путин. Он назвал огромным успехом испытание "Посейдона" с ядерной энергетической установкой и отметил, что по скоростям и по глубинам в мире нет аналогов этой разработке и в ближайшее время вряд ли появится.

Президент РФ, говоря об испытании "Посейдона", добавил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку аппарата, на которой он прошел определенное количество времени.

Мощность аппарата "Посейдон", по словам главы государства, значительно превышает мощность ракеты "Сармат", а его перехват невозможен. Он добавил, что ракета межконтинентальной дальности "Сармат" скоро поступит на боевое дежурство.

В свою очередь ракета "Буревестник" - прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке. Ядерная силовая установка "Буревестника" при сопоставимой мощности с ядерным реактором атомной подлодки в 1000 раз меньше, подчеркнул Путин. Электроника, используемая в российской крылатой ракете "Буревестник", уже применяется в космических программах, добавил он.

Он отметил, что российская крылатая ракета "Буревестник" имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями отечественных ученых и специалистов. Так, РФ сможет применить ядерные технологии, использованные в "Буревестнике" в народном хозяйстве.

Путин добавил, что ядерный реактор, установленный в российской крылатой ракете "Буревестник", запускается в течение минут и секунд.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания перспективных вооружений РФ проводятся в соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями.