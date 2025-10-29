Разведчики "Южной" группировки уничтожили САУ Paladin ВСУ

ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили на краматорско-дружковском направлении замаскированную 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"После передачи координат цели операторам FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии, по позиции противника были нанесены точные удары. Несколькими попаданиями ударных дронов замаскированная САУ была полностью уничтожена", — говорится в сообщении.