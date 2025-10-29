https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051368662.html
Разведчики "Южной" группировки уничтожили САУ Paladin ВСУ
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили на краматорско-дружковском направлении замаскированную 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"После передачи координат цели операторам FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии, по позиции противника были нанесены точные удары. Несколькими попаданиями ударных дронов замаскированная САУ была полностью уничтожена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки продолжают эффективно выявлять и поражать артиллерийские установки и технику противника на передовых позициях, лишая его огневой поддержки.