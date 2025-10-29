https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051365247.html
Российский боец рассказал про атаки дронов на Запорожском направлении
2025-10-29
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Российские бойцы на запорожском направлении успешно отражают атаки беспилотников противника, в том числе FPV-дронов, благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы и выдержке личного состава, рассказал РИА Новости водитель группировки войск РФ "Восток" с позывным "Джура".
"Были и налёты, и FPV. Но благодаря хорошим РЭБ-устройствам на машине атаки избегали — дроны уходили, уклонялись, падали. От одного до десяти таких случаев при мне было", - рассказал военнослужащий.
Он отметил, что в условиях постоянных атак спокойствие играет решающую роль.
"Лично я, наверное, выжил благодаря Господу и холодной голове, потому что паника — это также твой враг", - подчеркнул "Джура".