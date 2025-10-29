Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал про атаки дронов на Запорожском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 29.10.2025
Российский боец рассказал про атаки дронов на Запорожском направлении
Российские бойцы на запорожском направлении успешно отражают атаки беспилотников противника, в том числе FPV-дронов, благодаря работе средств радиоэлектронной... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российский боец рассказал про атаки дронов на Запорожском направлении

Российские бойцы на Запорожском направлении успешно отражают атаки беспилотников

Военнослужащий зенитного расчета
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Российские бойцы на запорожском направлении успешно отражают атаки беспилотников противника, в том числе FPV-дронов, благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы и выдержке личного состава, рассказал РИА Новости водитель группировки войск РФ "Восток" с позывным "Джура".
"Были и налёты, и FPV. Но благодаря хорошим РЭБ-устройствам на машине атаки избегали — дроны уходили, уклонялись, падали. От одного до десяти таких случаев при мне было", - рассказал военнослужащий.
Он отметил, что в условиях постоянных атак спокойствие играет решающую роль.
"Лично я, наверное, выжил благодаря Господу и холодной голове, потому что паника — это также твой враг", - подчеркнул "Джура".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
