Российские военные освоили методы инженерно-саперного дела с FPV-дронами
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 29.10.2025
Российские военные освоили методы инженерно-саперного дела с FPV-дронами
Военнослужащие российской группировки "Запад" освоили инновационные методы инженерно-саперного дела с применением FPV-дронов, сообщило Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
2025
технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" освоили инновационные методы инженерно-саперного дела с применением FPV-дронов, сообщило Минобороны РФ.
"На полигонах в тыловой зоне специальной военной операции военнослужащие 92-го инженерного полка группировки войск "Запад" прошли уникальный курс подготовки к работе с FPV-дронами. В ходе программы был сделан акцент на применении современных технологий - беспилотных летательных аппаратов типа FPV для дистанционного минирования и разминирования", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
