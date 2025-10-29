https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051364483.html
Российские военные освоили методы инженерно-саперного дела с FPV-дронами
Военнослужащие российской группировки "Запад" освоили инновационные методы инженерно-саперного дела с применением FPV-дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2025
