Российские военные освоили методы инженерно-саперного дела с FPV-дронами

"На полигонах в тыловой зоне специальной военной операции военнослужащие 92-го инженерного полка группировки войск "Запад" прошли уникальный курс подготовки к работе с FPV-дронами. В ходе программы был сделан акцент на применении современных технологий - беспилотных летательных аппаратов типа FPV для дистанционного минирования и разминирования", - говорится в сообщении.