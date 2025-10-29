ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бойцы "Центра" уничтожили украинскую ДРГ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны.
"Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу формирований ВСУ, предпринявшую попытку перемещения в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит армии фактически выйти к западным границам республики и продолжить наступление в Запорожской области.
Уточняется, что украинская ДРГ была разделена на несколько подгрупп, которые выявили на подходе к российским позициям.
"Определив маршруты передвижения ВСУ, операторы БПЛА с системой сброса боеприпасов уничтожили все вражеские цели", — отметили в министерстве.
В минувшее воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.
