ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 29.10.2025 (обновлено: 09:11 29.10.2025)
ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении
Бойцы "Центра" уничтожили украинскую ДРГ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Красноармейск
ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы дронов уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков
FPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бойцы "Центра" уничтожили украинскую ДРГ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны.
"Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу формирований ВСУ, предпринявшую попытку перемещения в тыл российских подразделений на Красноармейском направлении", — заявили в ведомстве.
Российский боец: ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
23 октября, 04:08

Красноармейск — один из важнейших логистических узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит армии фактически выйти к западным границам республики и продолжить наступление в Запорожской области.

Уточняется, что украинская ДРГ была разделена на несколько подгрупп, которые выявили на подходе к российским позициям.
"Определив маршруты передвижения ВСУ, операторы БПЛА с системой сброса боеприпасов уничтожили все вражеские цели", — отметили в министерстве.
В минувшее воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские военные блокировали до 5,5 тысячи боевиков ВСУ.
