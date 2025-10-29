https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051349565.html
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что считает украинских военнослужащих безбожникам после обстрелов курских храмов. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками после обстрелов храмов