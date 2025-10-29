Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051349565.html
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками - РИА Новости, 29.10.2025
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что считает украинских военнослужащих безбожникам после обстрелов курских храмов. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:30:00+03:00
2025-10-29T01:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_002d78d577307d4d712956c7ec98db91.jpg
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051067249.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287486_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_2f4695bb4b8c0512108f5b6a139abefc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками

Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками после обстрелов храмов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазрушенный храм Святителя Николая селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике
Разрушенный храм Святителя Николая селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Разрушенный храм Святителя Николая селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 29 окт — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что считает украинских военнослужащих безбожникам после обстрелов курских храмов.
"Безбожники, нету ничего у них, значит, святого, что они начали бить по церквям. Церкви никогда не трогались... Но если Украина начала, какое может быть вообще отношение тогда?", - сказал пленный.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пленный рассказал, как раскольники назначили священником электрика из метро
Вчера, 01:28
Дмитрию Хвостику показали разбитые храмы Курской области во время эвакуации с передовой военнослужащие ВС РФ после того, как он добровольно сдался в плен.
"Когда я ехал и посмотрел, что это разбито, у меня, честно, в сердце колоть начало. Я видел купол разбитый, нет окон...", — добавил пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала